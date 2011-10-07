-Prens Harry askeri eğitime katılacak EL CENTRO (A.A) - 06.10.2011 - İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın oğlu Prens Harry, ABD'de askeri eğitim görecek. İngiliz Hava Kuvvetlerinde yüzbaşı olan Prens Harry, ABD'nin California eyaletindeki El Centro'da bulunan Donanma Hava Tesisi'nde muharebeye hazırlık için helikopter eğitimi kursuna katılacak. Arizona'daki Hava Gücü istasyonunda son bulacak iki aylık eğitime İngiliz ordusundan 20 kişi katılacak. Prens Harry, Apaçi helikopterlerinden füze ve roket atma talimleri yapacak. İngiliz Yarbay Peter Bullen, eğitimi başarıyla tamamlayanların muharebeye gönderilebilmesi için bu eğitimin ardından birkaç nihai adımın daha gerektiğini söyledi.