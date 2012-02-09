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Dünya

Prens Harry, ''Apaçi'' pilotu oldu LONDRA (A.A)

09 Şubat 2012 00:53

-Prens Harry, ''Apaçi'' pilotu oldu LONDRA (A.A) - 08.02.2012 - İngiltere kraliyet tahtının üçüncü sıradaki varisi Prens Harry, ''Apaçi'' tipi saldırı helikopteri pilotu oldu.  İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Prens Harry, 18 aylık eğitimini sınıfındaki en iyi nişancı ikinci pilot olarak tamamladı.  İngiliz basınında 27 yaşındaki Prens Harry'nin 2007'de görev yaptığı Afganistan'a ikinci kez gideceğine dair haberler çıkmıştı. Savunma Bakanlığı, Harry'nin gelecekte yapacağı askeri görevlere ilişkin bilgi vermedi.  Prens Harry'nin ağabeyi Cambridge Dükü William ise kraliyet hava kuvvetleri (RAF) arama ve kurtarma pilotu olarak altı hafta boyunca Falkland Adaları'nda görev yapıyor.

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