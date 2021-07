Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümünü anlattı: Duygularımı gizlemek için içki ve uyuşturucuya yöneldim

Sussex Dükü Prens Harry, annesi Prenses Diana'nın ölümüyle yaşadığı travmanın onu içki ve uyuşturucuya yönlendirdiğini söyledi. Annesi öldüğünde 12 yaşında olan Prens Harry, uzun süre duygularını gizlemeye çalıştığını söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, annesi Prenses Diana'yı 1997 yılında bir araba kazasında kaybeden Sussex Dükü Prens Harry, yaşadığı travmayı Apple TV'de Oprah Winfrey'le başlattıkları "The Me You Can't See" programında anlattı.

Ailesiyle birlikte annesi Diana'nın cenazesinde çekilen fotoğrafı hakkında konuşan Prens Harry "Kendi bedenimin dışında gibiydim. Benden bekleneni yapıyordum sadece. Herkesin gösterdiği duygunun 10'da birini gösterebiliyordum. Ölen benim annemdi" dedi.

Prens Harry, ailesinin kendisiyle Prenses Diana'nın ölümü hakkında konuşmadığını bu nedenle duygularını bastırmak zorunda kaldığını anlattı ve şöyle söyledi: "Babam küçükken bana ve William'a 'Benim için kötüydü sizin için de kötü' derdi. Bu mantıklı değil, sen acı çektin diyince çocukların da acı çekmek zorunda değil. Tam tersini sağlamalısın"

Ailesinin kendisine "oyuna devam etmesini" söylediğini ancak içinden annesini atamadığını söyleyen Prens Harry, 28 ve 32 yaşları arasında anksiyete ve panik atakla mücadele ettiğini söyledi ve ekledi: "İçkiye, uyuşturucuya meyilliydim. Hislerimi uyuşturacak şeyler yapmaya meyilliydim" dedi. Prens Harry, hafta sonları bir hafta yetecek kadar içtiğini ancak bunu eğlence için değil, hislerini saklamak için yaptığını söyledi.