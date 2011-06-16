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PRENS HARRY AFGANİSTAN'A GERİ DÖNÜYOR ANKARA (A.A)

16 Haziran 2011 14:33

-PRENS HARRY AFGANİSTAN'A GERİ DÖNÜYOR ANKARA (A.A) - 16.06.2011 - İngiliz Prensi Harry, Afganistan'da cepheye geri dönüyor. Prens Harry'nin gelecek yıl eğitimini tamamladıktan sonra Apaçi helikopterlerinin pilotu olarak Afganistan'a geri döneceği bildirildi. Afganistan'da 2008'de bulunduğu sırada yabancı medyada çıkan haberler yüzünden durumunun riske girmesi üzerine bölgeden geri çekilen Harry, cepheye dönme isteğini sık sık tekrarlıyordu. Prens Harry'nin filosunun büyük ihtimalle gelecek yaz Afganistan'a döneceği belirtiliyor. Harry'nin daha önceki gidişinde olduğu gibi ön cephede hizmet etmeyeceği, isyancılara karşı operasyonlarda AH-64 helikopteriyle uçacağı belirtildi.

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