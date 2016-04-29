Prens George'un Obama'yı karşıladığı bornoz Denizli'den

ABD Başkanı Barack Obama'nın geçen hafta yaptığı İngiltere ziyaretinde Prens George'un Obama'yı karşıladığı anda üzerindeki bornozun Denizli'de üretildiği ortaya çıktı. Bornozu üreten Nakosan Tekstil'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyar, fotoğrafın ardından İngiltere'de çalıştıkları firmanın acil kodlu siparişler geçtiğini, Prens George'nin kardeşi Prenses Charlotte için de bornoz gönderdiklerini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Obama, Londra temasları kapsamında eşi Michelle birlikte kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Cambridge Dükü William ve eşi Kate ile bir araya geldi. Kensington Sarayı'nda akşam yemeğine katılan Obama'nın Prens George'la tanıştığı anlar, ziyaretin en çok ilgi çeken bölümü oldu. Küçük Prens'in üzerinde bornozu ve pijamalarıyla Obama'yı karşılama fotoğrafı sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasına girdi.

Denizli'de üretildi

Prens Geroge'nin ABB Başkanı Barack Obama'yı karşıladığı bornozun Avrupa'nın havlu ve bornoz başkenti Denizli'de üretildiği ortaya çıktı. Denizli'de bebek giyim aksesuarları üreten Nakosan, ziyaretteki fotoğrafların basına yansımasının ardından İngiltere'deki müşterisinden acil kodlu yeni siparişler aldı. Ahmet Nazif Zorlu Sitesi'nde bulunan firma sadece yurt dışına üretim yapıyor ve yılda 5 milyon Euro ihracat gerçekleştiriyor.

"Bornozu görünce hemen tanıdık"

İngiltere'nin küçük Prensi George'nin firmalarının ürettiği bornozu tercih etmesinin ve bu bornozla ABD Başkanı Obama'yı karşılamasının gurur verici olduğunu söyleyen Nakosan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Boyar, "Bizim için de büyük sürpriz oldu. Geçen cumartesi günü bizim pazarlamacı arkadaşların görüntüyü paylaşmasıyla bende haberdar oldum. İngiltere'deki müşterimizle 2010'dan beri çalışıyoruz, onlara üretim yapıyoruz. Bizim onlara gönderdiğimiz ürünlerden bir tanesi bir şekilde Kraliyet Ailesi'ne ulaştırmış. Ne şekilde ulaştığını bilmiyoruz. Küçük George'nin Obama'yı bornozla karşılaması tüm dünya basınına yansıdı. Biz bornozu görünce hemen tanıdık. Oradaki temsilci arkadaşımız da ilgilendi. Firmadan bize acil geri dönüşler başladı. Satışlar artınca hafta sonu bile bize yoğun sipariş geçtiler. Şu anda biz acil kodlu olarak aynı bornozdan üretim yapmaktayız. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı" dedi.

Prensesin bornozu yolda

İngiltere'deki müşterilerinin Prens'in kardeşi Charlotte için de bornoz sipariş ettiğini söyleyen Boyar, "Prens George'un kardeşi Prenses Charlotte'un pazartesi günü doğumgünüymüş. İngiltere'deki firmamız bizden acil bornoz istedi. Biz onun için de özel bir bornoz ürettik ve kargoyla acil olarak gönderdik. Prensesi de giydirmiş olacağız. Bunlar bizim için ülkemiz için gurur verici şeyler. Türkiye'de Denizli'nin özellikle bornozda ve havluda kalitesini kanıtlamış olması, Kraliyet Ailesi'nin bile Denizli bornozunu tercih etmesi gurur kaynağı. Ben sadece kendi firmam adına değil tüm Denizli için gurur duyuyoruz" diye konuştu.