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Dünya

Prens evsizlerle sokakta uyudu...

İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, evsizleri destekleyen bir yardım derneği için poz verdi.

19 Şubat 2010 02:00

T24 - İngiltere kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, evsizleri destekleyen bir yardım derneği için poz verdi. Ancak medya işin 'hayır' yönünden çok Prens'in saçlarındaki değişimle ilgilendi.
    

Ülkedeki evsizlere yardım derneği Crisis için oluşturulacak bir sergide yer alacak Prensin fotoğraflarını, kendisi de daha önce evsiz olan 53 yaşındaki fotoğrafçı Jeff Hubbard çekti.

Hubbard'ın da Crisis adlı derneğin yardımıyla yeniden hayata bağlandığı belirtildi. Prensin fotoğrafları, serginin yanı sıra Hello adlı magazin dergisinin son sayısında yer alıyor.

Prens William, daha önce de bir gecesini evsizlerle birlikte sokakta uyuyarak geçirmişti. İngiltere'de kraliyet ailesinin üyeleri, ülkedeki ve dünyadaki çeşitli yardım kuruluşlarına destek veriyor, gönüllü temsilciliklerini yapıyor.

Tartışma

Hello dergisinin kapağında Prensin saçlarının orijinal renginden farklı olması ve kafasındaki açıklıkların kapatılması İngiliz tabloid basınına malzeme oldu.

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