Prens emekliye ayrılıyor

Birleşik Krallık'ta Kraliçe II. Elizabeth'in eşi Prens Philip, emekliye ayrılma kararı aldı.

Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada 95 yaşındaki Prens Philip'in sonbahardan itibaren kraliyet görevlerini bırakacağı açıklandı.

Bu durumda veliaht Prens Charles'ın daha aktif bir rol üstlenmesi bekleniyor.

2011'de kalp krizi geçiren Prens Philip, son dönemde sıkça rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Ancak resmi açıklamada emekliye ayrılma kararının arkasında sağlık engeli olmadığı belirtildi.

780'den fazla yardım kuruluşunda görevi bulunan Prens Philip'in kamuoyu önüne çıkmayı tamamen bırakması beklenmiyor. Resmi etkinliklerde eşi Kraliçe Elizabeth'e eşlik edebileceği belirtiliyor.

Kraliçe görevi bırakmıyor

Buckingham Sarayı, 65 yıldır Kraliyet ailesinin başında olan 91 yaşındaki II. Elizabeth'in emekliye ayrılma planı olmadığını da açıkladı.

Birleşik Krallık'ta en uzun süre tahta kalan isim olan Kraliçe Elizabeth, 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi.

Yunan Kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Philip ve Kraliçe Elizabeth'in 4 çocuğu bulunuyor.

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AP/Reuters/ÖA/BD