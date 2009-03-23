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Dünya

Prens Charles'ın aşk mektupları satıldı

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın gençlik yıllarında eski sevgilisine yazdığı aşk mektupları 51 bin liraya satıldı

23 Mart 2009 02:00

İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın gençlik yıllarında eski sevgilisine yazdığı aşk mektupları açık artırma sitesi e-Bay'de 20 bin 800 Sterlin'e (yaklaşık 51 bin TL) satıldı.

Galler Prensi'nin, 1970'ler ve 1980'de Kanada'daki sevgilisine yazdığı 6 mektubu satın alan kişinin ismi açıklanmadı.

Prens Charles, Montreal'deki İngiliz konsolosluğunda çalışan Galler doğumlu Janet Jenkins'e yazdığı mektuplarında yanlış kadınla evlenme korkusunu dile getiriyor.

Prenses Diana ile evlenmeden bir yıl önce yazdığı bir mektupta, çevresinin kendisine evlenmesi için baskı yaptığından söz eden Prens Charles, mektubunu "Bütün aşkımla, Charles" diye bitiriyor.

Jenkins, mektupları, merkezi ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan ve kraliyet ailelerine ait eşyaların koleksiyonunu yapan Alicia Carroll'a birkaç yıl evvel satmış, Carroll da mektupları açık artırmaya sunmuştu.

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