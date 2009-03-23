Prens Charles'ın aşk mektupları satıldı

Galler Prensi'nin, 1970'ler ve 1980'de Kanada'daki sevgilisine yazdığı 6 mektubu satın alan kişinin ismi açıklanmadı.Prens Charles, Montreal'deki İngiliz konsolosluğunda çalışan Galler doğumlu Janet Jenkins'e yazdığı mektuplarında yanlış kadınla evlenme korkusunu dile getiriyor.Prenses Diana ile evlenmeden bir yıl önce yazdığı bir mektupta, çevresinin kendisine evlenmesi için baskı yaptığından söz eden Prens Charles, mektubunu "Bütün aşkımla, Charles" diye bitiriyor.Jenkins, mektupları, merkezi ABD'nin Los Angeles kentinde bulunan ve kraliyet ailelerine ait eşyaların koleksiyonunu yapan Alicia Carroll'a birkaç yıl evvel satmış, Carroll da mektupları açık artırmaya sunmuştu.