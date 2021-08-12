Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğün pastasının şeker kaplaması, açık artırmada 2 bin 565 dolara satıldı

Çiftin evlenmesinden 40 yıl sonra, Prens Charles ve Prenses Diana'nın düğün pastasının şekerli kaplamasının bir dilimi, açık artırmada 2 bin 565 dolara satın alındı.

Kraliyet armasının ayrıntılı tasarımına sahip kaplama, Kraliçe Elizabeth'in annesinin Clarence Konutu'nda çalışan Moyra Smith'e verilmişti. Smith, keki yemeyip teneke bir kapta sakladı.

Kendisini bir monarşist olarak tanımlayan Gerry Layton, kek parçasını satın aldı ve onu koleksiyonuna ekleyeceğini, ölümünden sonra da hayır kurumuna bağışlayacağını söyledi.

Kraliyet düğünü için çeşitli şirketler tarafından 20'den fazla düğün pastası hazırlanmıştı.