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Dünya

Prens Charles ve eşine Türk koruma

Almanya’nın başkentini ziyaret eden Prens Charles ve eşinin güvenliğini bazı etkinliklerde Türk şirketi sağladı

02 Mayıs 2009 03:00

Almanya’nın başkentini ziyaret eden Prens Charles ve eşinin güvenliğini bazı etkinliklerde Türk şirketi sağladı

Almanya Cumhurbaşkanı Horst Köhler’in resmi davetlisi olarak Berlin’e gelen İngiltere veliahtı Prensi Charles ve Camilla’yı Türkler korudu. Türk korumalar, İngiliz Büyükelçiliği ile Berlin Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve Alman Futbol Federasyonu’nun uyum görevlilerinden Mehmet Matur tarafından düzenlenen minikler ve imamlar - papazlar futbol karşılaşmasını izlerken, çifte adeta etten duvar ördü. Charles ve Bowles’un yakın korumalığını Ali Eltan’a ait şirketin 3’ü kadın 20 kişilik ekibi yaptı.

Ali Eltan tarafından 20 yıl önce kurulan ve 26 yıldır özel güvenlikçilik yapan Enis Yüksel’in oluşturduğu ekip, Katzbach Stadı’ndaki etkinlik sırasında Charles ve eşinin çevresinde kuş uçurtmadı. Charles ve eşi Camilla’ya minikler Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulundu.

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