Prens Charles, sağlık çalışanları için en sevdiği şarkıları listeledi

Givin’ Up, Givin’ In – The Three Degrees

Don’t Rain On My Parade – Barbra Streisand

La Vie En Rose – Edith Piaf

Upside Down – Diana Ross

The Voice – Eimear Quinn

The Click Song – Miriam Makeba

You’re A Lady – Peter Skellern

La Mer – Charles Trenet

Bennachie – Old Blind Dogs

Lulu’s Back In Town – Dick Powell

They Can’t Take That Away From Me – Fred Astaire and Ginger Rogers

Tros Y Garreg/Crossing the Stone – Catrin Finch

Tydi a Roddaist – Bryn Terfel

Prens Charles, favori şarkılarını sunarken “Bu korkunç pandeminin etkisiyle uğraştığımız şu zamanda, hastane radyosunun rolü daha da önemliydi. İnsanları birbirine bağlamada, arkadaşlık sağlamada ölçülemez bir değere sahip olduğunu biliyorum” dedi.