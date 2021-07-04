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Dünya

Prens Charles, sağlık çalışanları için en sevdiği şarkıları listeledi

04 Temmuz 2021 14:28

Galler Prensi Charles, Britanya'da Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için en sevdiği şarkıları listeledi. 

Prens Charles, listesinde Diana Ross, Edith Piaf ve Barbra Streisand gibi isimlerin seslendirdiği şarkılar da yer alıyor. Prens Charles'ın şarkılarından oluşan liste bugün Spotify'da yayınlanacak.

Galler Prensi’nin seçtiği şarkıların tamamı şu şekilde:

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