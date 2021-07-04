Prens Charles, sağlık çalışanları için en sevdiği şarkıları listeledi

Givin’ Up, Givin’ In – The Three Degrees
Don’t Rain On My Parade – Barbra Streisand
La Vie En Rose – Edith Piaf
Upside Down – Diana Ross
The Voice – Eimear Quinn
The Click Song – Miriam Makeba
You’re A Lady – Peter Skellern
La Mer – Charles Trenet
Bennachie – Old Blind Dogs
Lulu’s Back In Town – Dick Powell
They Can’t Take That Away From Me – Fred Astaire and Ginger Rogers
Tros Y Garreg/Crossing the Stone – Catrin Finch
Tydi a Roddaist – Bryn Terfel
Prens Charles, favori şarkılarını sunarken “Bu korkunç pandeminin etkisiyle uğraştığımız şu zamanda, hastane radyosunun rolü daha da önemliydi. İnsanları birbirine bağlamada, arkadaşlık sağlamada ölçülemez bir değere sahip olduğunu biliyorum” dedi.