"Prens Charles, kral olduğunda Kraliyet ailesinin saraylarını halka açık tutmayı planlıyor"

Britanya'da Galler Prensi Charles'ın kral olduğu zaman halkın Kraliyet ailesine ait saraylara erişimini genişletmeyi planladığı öğrenildi.

The Sunday Times'ta yer alan habere göre, Prens Charles'ın kral olduğu zaman Buckingham Sarayı, Clarence Evi, Windsor Kalesi, Sandrigham ve Balmoral'da bulunan Kraliyet ailesi evlerinin 'özel alandan kamuya açık alana' geçmesini planladığı belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'in büyük oğlu, tahtın varisi Prens Charles'ın sarayların daha uzun süreler boyunca halka açık olmasına dair planlarını Cornwall Düşesi, Cambridge Dükü ve Düşesi'ne anlattığı öğrenildi.

Şu ana kadar yaz aylarında bahçesinin halka açık olduğu Buckingham Sarayı için Prens Charles'ın kendisi de sarayda olduğu zaman, tüm yıl boyunca açık tutma planları olduğu belirtildi.