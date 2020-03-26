Prens Charles, Koronavirüs'e yakalanmıştı; Meghan Markle'ın Prens Harry'nin babasını ziyarete gitmesini istemediği iddia edildi

71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın yeni tip Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kraliyet ailesindeki görevlerinden feragât ederek Kanada'ya yerleşen oğlu Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın endişeli oldukları belirtildi. Öte yandan Markle'ın sağlık endişeleriyle Prens Harry'nin babasını ziyaret etmek için Britanya'ya gitmesini istemediği iddia edildi.

Daily Mail'e konuşan kaynaklar, Kanada'ya da kendilerini izole eden Meghan Markle ve Prens Harry çiftinin Prens Charles'ı merak ettiği ancak Markle'ın Prens Harry'nin babasının yanına Britanya'ya gitmesini, hatta Koronavirüs salgını döneminde herhangi bir yere seyahat etmesini istemediğini öne sürdü.

Prens Harry ve Meghan Markle'ın küresel salgın Koronavirüs boyunca özel önlemler aldığı bunun yanı sıra dünyada salgının yaratacağı psikolojik krizlerin çözümü için de sivil toplum kuruluşlarıyla bağlantı kurdukları belirtildi.