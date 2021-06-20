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Dünya

Prens Charles'dan Kraliyet ailesinde yeni düzenlemeler: "Prens Harry'nin oğluna ünvan vermeyebilir"

20 Haziran 2021 09:23

Britanya'da taht sırasında birinci olan Prens Charles'ın Kral olduğunda, Kraliyet ailesiyle ilgili çeşitli düzenlemelere gideceği öğrenildi. Görevlerinde aktif rol alan belli isimleri öne çıkarmak isteyen Prens Charles, aktif görevlerini bırakan Harry ve Meghan’ın oğlu Archie’ye Prens unvanı vermeyebileceği belirtildi.

Daily Mail'da yer alan habere göre, tahtın ilk sıradaki varisi olan 72 yaşındaki Prens Charles, aileyle ilgili yeni düzenlemeler planlıyor.

Buna göre, Charles, tahta çıktığında aile içinde verilen unvanlardan ayrılan bütçelere kadar bir dizi konuda sınırlamaya gidecek. Kraliyet görevlerinde aktif rol alan belli isimleri öne çıkarmak isteyen Prens Charles, aktif görevlerini bırakan Harry ve Meghan’ın oğlu Archie’ye Prens unvanı vermeyecek.

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