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Dünya

Prens Charles Afganistan'da çatışma bölgesinde

İngiltere Prensi Charles, Afganistan'a beklenmedik ziyarette bulundu.

25 Mart 2010 02:00

T24 - İngiltere Prensi Charles, Afganistan'a beklenmedik ziyarette bulundu. Charles, ziyaretini çatışmaların yoğun olduğu güney bölgesine gerçekleştirdi.



Askeri üniforma giyen Charles'ın, gününü, güneydeki Helmand vilayeti ve ülkenin diğer kesimlerinde halkın güvenlik endişelerini dinleyerek ve şiddetin yoğun olduğu güneyde görev yapan İngiliz askerlerine cesaret vererek geçirdiği belirtildi.

Prens Charles'ın küçük oğlu Harry, 2007-2008'de Afganistan'ın güneyindeki Helmand'da olay basına sızıncaya kadar 10 hafta görev yapmıştı.

O dönemi yad eden Charles, Harry'nin Afganistan'da bulunduğu süre boyunca bir ebeveyn olarak çok endişelendiğini belirtti.

Charles, askerlerin görevleriyle meşgul olabildiğini, ancak durumun, geri bıraktıkları yakınları için "korkunç" olduğunu söyledi.

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