Prens Charles Afganistan'da çatışma bölgesinde

T24 -

Askeri üniforma giyen Charles'ın, gününü, güneydeki Helmand vilayeti ve ülkenin diğer kesimlerinde halkın güvenlik endişelerini dinleyerek ve şiddetin yoğun olduğu güneyde görev yapan İngiliz askerlerine cesaret vererek geçirdiği belirtildi.Prens Charles'ın küçük oğlu Harry, 2007-2008'de Afganistan'ın güneyindeki Helmand'da olay basına sızıncaya kadar 10 hafta görev yapmıştı.O dönemi yad eden Charles, Harry'nin Afganistan'da bulunduğu süre boyunca bir ebeveyn olarak çok endişelendiğini belirtti.Charles, askerlerin görevleriyle meşgul olabildiğini, ancak durumun, geri bıraktıkları yakınları için "korkunç" olduğunu söyledi.