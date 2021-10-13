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Dünya

Prens Charles, 51 yıllık aracının şarap ve peynirle çalıştığını açıkladı

Prens Charles, 21 yaşındayken hediye edilen aracını alternatif yakıtla kullanıyor

13 Ekim 2021 11:36

Britanya'da Galler Prensi Charles, Aston Martin aracının çevre dostu bir şekilde peynir atığı ve beyaz şarapla çalıştığını söyledi.

BBC'nin aktardığı habere göre, Prens Charles hala kendisine 51 yıl önce, 21 yaşındayken hediye edilen Aston Martin aracı çevre dostu bir şekilde kullanıyor.

Charles, "Eski Aston Martin'im şimdi atıklarla çalışıyor. İnanır mısınız, beyaz şarap ve peynir altı su proteini ile çalışıyor." dedi.

Sürdürülebilirlik ve iklim krizine karşı mücadeleye desteğiyle bilinen Prens Charles, 2018 yılında aracına alternatif yakıt bulunması için mühendislere çağrıda bulunmuştu.

Charles, Saray'daki hayatında karbon ayak izini düşürmek için neler yaptığı sorulduğunda "Haftanın iki günü et ya da balık yemiyorum, haftada bir gün de süt ürünü tüketmiyorum. Eğer daha çok insan bunu yaparsa büyük bir baskıyı azaltırsınız" dedi.

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