Prens Andrew'un hakkındaki cinsel istismar suçlamalarına ilişkin soruları yanıtlaması için son tarih verildi

ABD’de yargıç, York Dükü Prens Andrew’un hakkındaki cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili soruları, gelecek yılın temmuz ortasına kadar cevaplaması gerektiğine karar verdi.

BBC’de yer alan habere göre, hapishanede hayatını kaybeden ABD’li cinsel taciz ve istismar suçlusu Jeffrey Epstein’in eski arkadaşı Prens Andrew, Virginia Giuffre tarafından 2001’de kendisi reşit değilken istismarda bulunmakla suçlanıyor.

Kraliçe Elizabeth’in oğlu Prens Andrew, başından bu yana hakkındaki suçlamaları reddediyor.

ABD Bölge Yargıcı, Prens Andrew’un Giuffre’un suçlamalarına ilişkin soruları 14 Temmuz 2022’ye kadar yanıtlamasını istedi.

ABD hukukunda tanıklar diğer tarafın avukatları karşısında yeminli bir şekilde olaya dair soruları kendi taraflarından anlatıyor.

Prens tarafından Londra, New York ve Karayipler'de 3 kez cinsel saldırıya uğradığını iddia eden Giuffre, ABD'de dava açmıştı.