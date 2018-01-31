Premier Lig'in üst sıralarına Carvalhal balyozu; Arsenal'ı da devirdi!

Geçtiğimiz hafta sahasında Liverpool'un 14 maçlık serisine son veren Swansea City, 25. hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Arsenal'ı da 3-1 mağlup etti.



Teknk direktörlüğe Beşiktaş'ta da teknik direktörlük yapmış olan Carlos Carvalhal'in gelmesiyle çıkışa geçen Swansea City'nin son kurbanı Arsenal oldu. Liberty'deki karşılaşmada Swansea City'ye galibiyeti getiren goller 34. ve 86. dakikalarda Sam Clucas ve 61. dakikada Jordan Ayew'den geldi. Arsenal'in tek golünü ise 33. dakikada Nacho Monreal kaydetti.



Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Swansea City, sahasında aldığı galibiyetle puanını 23'e çıkarttı. Arsenal ise 42 puanda kaldı.