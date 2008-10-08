Premier Lig'in borcu 3.9 milyar pound



İngiltere Futbol Federasyonu İngiliz futbolunun borcunun 3.9 milyar pound olduğunu açıkladı.





İngiltere Federasyonu İngiliz liglerinin toplam borcun üçte birini dört büyük kulübün (Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal) oluşturduğunu açıkladı.



Federasyon yetkilileri borcun giderek büyüdüğünü kulüplerin bir an önce kendilerine çeki düzen vermeleri gerektiğini açıkladı.



FIFA başkanı Sepp Blater’in İngilizlerin kulüplerini çok kolay sattığını söylemesine cevap olarak federasyon yetkilisi Triesman: “Kulüplerimizin hepsi borç batağına birer birer saplanıyor. Biz de taraftarların kültürlerin satılık olmasına karşıyız ancak kulüpler şirket haline gelip patronların ellerine geçtikçe borçlarda onların oluyor. Kontrol böylece şirketlere ve patronlara geçiyor. Bu büyük borç döngüsünü ancak böyle aşacağımıza inanıyorum” dedi.

