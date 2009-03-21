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Premier Lig'de zirve yarışı

Premier Lig'de zirve yarışı 30. haftada oynanacak maçlarla devam edilecek... Haftanın tüm maçları ve sıralama için tıklayın

21 Mart 2009 02:00


Premier Lig'de zirve yarışı 30. haftada oynanacak maçlarla devam edilecek...

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak görülen Manchester United şok sonuçlar almaya devam ediyor. Kırmızı Şeytanlar 30. Hafta mücadelesinde deplasmanda, Fulham'a 2-0 mağlup oldu. Craven Cottage'de oynanan ve ilk yarısı da ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın golleri 18. dakikada penaltıdan Murphy ve 87. dakikada Zoltan Gera'dan geldi.

Manchester'da Paul Scholes 18. dakikada, Wayne Rooney'de 89. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Geçtiğmiz hafta da şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden Liverpool'a evinde, 4-1 mağlup olan Manchester bu sonucun ardından 65 puanla liderliğini sürdürürken, Fulham puanını 37'ye çıkarttı. Manchester United 65 puanda kaldı (bir maçı eksik)



Liverpool korkutuyor

Liverpool, kendi evinde oynadığı karşılaşmada Kuyt, Riera ve Gerrard’ın (3) golleriyle Aston Villa’yı 5-0 yenerek çıkışını devam ettirdi.

Karşılaşmaya Liverpool hızlı başladı. Henüz karşılaşmanın 8. dakikasında, Gerrard’ın ceza sahasına yaptığı ortaya Alonso’dan sonra Kuyt vurdu. Liverpool 1-0 öne geçti. 34. dakikada Reina’nın şişirdiği topu önüne alan Riera, mükemmel bir şutla skoru 2-0’a taşıdı. 40. dakikada Liverpool’un kazandığı penaltıda, topun başına kaptan Gerrard geçti. Gerrard’ın penaltısı ile ilk yarının skoru belirlendi. Liverpool 3-0 Aston Villa

49. dakikada Gerrard’ın köşeye güzel şutu ile Liverpool ikinci yarıyada hızlı başladı. Gerrard kendisinin ikinci, takımının 4. golünü atmış oldu. 66. dakikada ikinci penaltısını kazanan Liverpool’da topun başına yine Steven Gerrard geçti. Topu ağlara gönderen İngiliz orta saha 3. golünü atarak skoru belirledi. Liverpool 5-0 Aston Villa Liverpool 64 puanda..



Hiddink yenilgiyi tattı: 1-0

Londra derbisinde gülen Tottenham oldu! İngiltere Premier Ligi'nde oynanan 30. hafta karşılaşmasında Tottenham, White Hart Lane'de Chelsea'yi konuk etti ve maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrıldı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta, Tottenham'a 3 puanı getiren gol, mücadelenin 50. dakikasında Luca Modric'ten geldi.

Bu sonucun ardından Tottenham ligde 38 puana yükselirken, ligde üstüste ikinci galibiyetini aldı. Chelsea ise 61 puanda kalırken, lider Manchester United'ın Fulham'a 2-0 yenildiği haftada kazanıp, puan farkını 1'e indirme fırsatını tepti. Chelsea 61 puanda kaldı

Premier Lig’de bu hafta

Portsmouth v Everton : 2-1
Blackburn v West Ham: 1-1 
Fulham v Manchester Utd :0-2
Stoke City v Middlesbrough :1-0
Tottenham v Chelsea: 0-1
West Bromwich v Bolton : 1-1 
Newcastle United v Arsenal : 1-3 
Wigan v Hull City : 1-0 
Manchester City v Sunderland : 1-0 
Liverpool v Aston Villa: 5-0 

Premier Ligde geçen hafta

Manchester United-Liverpool: 1-4
Arsenal-Blackburn Rovers : 4-0
Bolton- Fulham: 1-3
Everton- Stoke City : 3-1
Hull City-Newcastle :1-1
Middlesbrough-Portsmouth : 1-1
Sunderland-Wigan :1-2
Chelsea-Manchester City :1-0
Aston Villa-Tottenham: 1-2

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