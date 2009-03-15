Premier Lig'de zirve yarışı

Tempo24

Chelsea takipte...

Haftanın Programı:



Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Manchester United, Old Trafford’da Liverpool’u konuk etti. Bir maç eksiği olmasına karşın 65 puanla lider durumda bulunan, sıralamada 58 puanla 3. sırada yer alan rakibini seyircisi önünde yenmenin hesaplarını yapıyordu...Maç öncesi MANU'nun golcüsü Wayne Rooney'in Liverpool ile ilgili açıklamaları, "" gündeme bomba gibi düşmüştü ama daha sonra Manchester bu açıklamaları internet sitesinden düzeltmişti...Liverpool'un galibiyetinde bu açıklamalaırn da etkisi olduğunu düşünüyoruz... Rakibini fazlasıyla hırslandırmıştı İngiliz golcü...Bir de Rafael Benitez'in , "" sözleri de ayrıca bir motivasyon yaratmıştı anlaşılan Liverpool'da...Maça ev sahibi ekip hızlı başladı.. 23. dakikada kazanılan penaltı atışını Portekizli yıldızgole çevirdi.. Bu gole yanıt,geldi... İlk yarının son anlarında Liverpool kaptanıskoru 2-1'e taşıyarak soyunma odasına takımını mutlu taşıdı...İkinci yarıda konuk ekip Liverpool skor üstünlüğünün yanına sayısal üstünlüğü de ekledi.. 76. dakikada MANU'danoyun dışında kaldı. Hemen ardından dafarkı ikiye çıkartan Liverpool,ile skoru 4-1'e taşımayı başardı. Bu önemli deplasman maçından 3 puanla ayrılarak puanını 61'e taşıyan Liverpool zirveyle puan farkını 4'e indirdi (MANU'nun bir maçının da eksik olduğunu tekrar hatırlatırız)Hiddink yönetiminde ligde her maçını kazanan Chelsea, evinde City ile oynadığı maçı Essien’in tek golü ile 1-0 kazandı ve galibiyet serisine devam etti.Chelsea, Hiddink takımın başına geldiğinden beri maç kaybetmedi ve bu maça da seriyi devam ettirmek için çıktılar. Ligde aradığını bulamayan City, zorlu Chelsea deplasmanından puanla dönmek istiyordu.İlk yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi Chelsea oldu. 18. dakikada, Frank Lampard’ın serbest vuruşunda ceza yayında topla buluşan Essien, şık bir vuruşla Chelsea’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.İlk yarıda, Chelsea maçın tek hakimi olarak göze çarptı. Ancak başka net bir pozisyon olmadı ve Chelsea devreyi 1-0 önde kapadı.Chelsea, ikinci yarıya da hızlı girdi. 48. dakikada, Essien’in ara pasında topla buluşan Drogba, son vuruşu yapamadan Onuoha topu uzaklaştırdı.İkinci yarı, genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da net pozisyon bulmakta güçlük çekti. 87. dakikada Malouda, ceza sahasında gelen ortayı çok güzel kontrol etti; ancak vuruşunda Dunne topu çizgiden çıkardı.Chelsea, bu sonuçla puanını 61'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.. City ise 35 puanda kaldı.Manchester United-Liverpool: 1-4Arsenal-Blackburn Rovers : 4-0Bolton- Fulham: 1-3Everton- Stoke City : 3-1Hull City-Newcastle :1-1Middlesbrough-Portsmouth : 1-1Sunderland-Wigan :1-2Chelsea-Manchester City :1-0Aston Villa-Tottenham: 1-222:00 West Ham-West Bromwich