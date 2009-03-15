Premier Lig'de zirve yarışı

İngiltere Premier Lig, bu hafta sonu muhteşem maçlara sahne oluyor... Liverpool, Manchester United deplasmanından 4-1'lük muhteşem bir skorla ayrılmayı başardı ... Hatırlanacağı üzere, Kırmızılar, hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da Real Madrid'e 4 gol atmıştı...
Tempo24
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Manchester United, Old Trafford’da Liverpool’u konuk etti. Bir maç eksiği olmasına karşın 65 puanla lider durumda bulunan ‘Kırmızı şeytanlar’
, sıralamada 58 puanla 3. sırada yer alan rakibini seyircisi önünde yenmenin hesaplarını yapıyordu...
Maç öncesi MANU'nun golcüsü Wayne Rooney'in Liverpool ile ilgili açıklamaları, "bir Everton taraftarı olarak Liverpool'dan nefret ediyorum
" gündeme bomba gibi düşmüştü ama daha sonra Manchester bu açıklamaları internet sitesinden düzeltmişti...Liverpool'un galibiyetinde bu açıklamalaırn da etkisi olduğunu düşünüyoruz... Rakibini fazlasıyla hırslandırmıştı İngiliz golcü...
Bir de Rafael Benitez'in , "Bu maçı kazanamazsak şampiyon olamayız. Ama Manchester'a o kadar da dokunulmaz olmadığını kanıtlayacağız
" sözleri de ayrıca bir motivasyon yaratmıştı anlaşılan Liverpool'da...
Maça ev sahibi ekip hızlı başladı.. 23. dakikada kazanılan penaltı atışını Portekizli yıldız C.Ronaldo
gole çevirdi.. Bu gole yanıt, 28'de Torres'ten
geldi... İlk yarının son anlarında Liverpool kaptanı Gerrard kazanılan penaltıyla
skoru 2-1'e taşıyarak soyunma odasına takımını mutlu taşıdı...
İkinci yarıda konuk ekip Liverpool skor üstünlüğünün yanına sayısal üstünlüğü de ekledi.. 76. dakikada MANU'dan Vidic kırmızı kartla
oyun dışında kaldı. Hemen ardından da Aurelio'nun muhteşem frikiğiyle
farkı ikiye çıkartan Liverpool, Dossena'nın aşırtma vuruşu
ile skoru 4-1'e taşımayı başardı. Bu önemli deplasman maçından 3 puanla ayrılarak puanını 61'e taşıyan Liverpool zirveyle puan farkını 4'e indirdi (MANU'nun bir maçının da eksik olduğunu tekrar hatırlatırız) Liverpool'un Real Madrid'den sonra MANU'ya da 4 gol atması ise kırmızıları ayrıca sevince boğdu...
Chelsea takipte...
Hiddink yönetiminde ligde her maçını kazanan Chelsea, evinde City ile oynadığı maçı Essien’in tek golü ile 1-0 kazandı ve galibiyet serisine devam etti.
Chelsea, Hiddink takımın başına geldiğinden beri maç kaybetmedi ve bu maça da seriyi devam ettirmek için çıktılar. Ligde aradığını bulamayan City, zorlu Chelsea deplasmanından puanla dönmek istiyordu.
İlk yarıya etkili başlayan taraf ev sahibi Chelsea oldu. 18. dakikada, Frank Lampard’ın serbest vuruşunda ceza yayında topla buluşan Essien, şık bir vuruşla Chelsea’yi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
İlk yarıda, Chelsea maçın tek hakimi olarak göze çarptı. Ancak başka net bir pozisyon olmadı ve Chelsea devreyi 1-0 önde kapadı.
Chelsea, ikinci yarıya da hızlı girdi. 48. dakikada, Essien’in ara pasında topla buluşan Drogba, son vuruşu yapamadan Onuoha topu uzaklaştırdı.
İkinci yarı, genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da net pozisyon bulmakta güçlük çekti. 87. dakikada Malouda, ceza sahasında gelen ortayı çok güzel kontrol etti; ancak vuruşunda Dunne topu çizgiden çıkardı.
Chelsea, bu sonuçla puanını 61'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu.. City ise 35 puanda kaldı.Haftanın Programı:
14.03.2009 / Cumartesi
Manchester United-Liverpool: 1-4
Arsenal-Blackburn Rovers : 4-0
Bolton- Fulham: 1-3
Everton- Stoke City : 3-1
Hull City-Newcastle :1-1
Middlesbrough-Portsmouth : 1-1
Sunderland-Wigan :1-215.03.2009 / Pazar
Chelsea-Manchester City :1-0
Aston Villa-Tottenham: 1-2 16.03.2009 / Pazartesi
22:00 West Ham-West Bromwich