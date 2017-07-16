Premier Lig'de transfer rekoru kırılacak

Premier Lig kulüplerinin harcamaları sezonun kapanmasından beri 500 milyon sterlini geçti. Ekonomi analisti Deloitte'ye göre 31 Ağustos tarihine kadar kulüpler yeni bir rekor kıracak. Takımlar geçtiğimiz yaz transfer döneminde rekor bir meblağ olan 1.165 milyar sterlin harcamışlardı. Bu miktar Ocak ayı transfer dönemindeki harcamaların da eklenmesiyle 1.38 milyar sterline çıkmıştı. Futbol finansı uzmanı Rob Wilson, Britanya marketindeki para bolluğunun sonucu olarak İngiliz kulüplerine oyuncu transfer edecek her takım, oyuncunun normal ücretinde yüzde 40 ila 50 arasında artış yapacak.

Ontrava’da yer alan habere göre, futbol menajeri Jon Smith'e göre ise kaleci Jordan Pickford'un Sunderland'dan Everton'a 30 milyon sterline satılması gibi transfer hareketleri artık "yeni standart" olarak değerlendirilebilir. Güncel raporlara göre 20 takımın ortalama borcunda da bir düşüş söz konusu ve gelecek senelerde Premier Lig ekipleri büyük ihtimalle kâr etmeye başlayacak.