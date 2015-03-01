Premier Lig'de skandal, hakem yanlış oyuncuyu attı!

Manchester United, Sunderland’i 2-0 yenerken hakem yanlış oyuncuyu attı.

İngiltere’de üst sıralara çıkmak isteyen Manchester United, Sunderland’i 2-0 mağlup etti. Ancak hakem Roger East, Manchester United'ın ilk golünü penaltı pozisyonunda yanlış oyuncuyu atarak büyük hata yaptı.

Geçen hafta Swansea City deplasmanında 2-1 kaybeden kırmızı-şeytanlar, 66. dakikada 1-0 öne geçti.

65. dakikada John O’Shea, ceza sahası içerisinde Falcao’yu düşürdü. Ancak hakem East, O'Shea'nin yerine kırmızı-beyazlılardan Wes Brown'a kırmızı kart gösterdi. O'Shea'nin "Penaltıyı ben yaptım" demesi hakemin kararını değiştirmedi. Kazanılan penaltıyı gole çeviren Wayne Rooney topu ağlara gönderdi.