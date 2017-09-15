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Spor

Premier Lig'de Ryan Giggs'in rekoruna ortak çıkıyor

Barry, West Ham karşısında forma giymesi halinde 632'nci kez sahaya çıkacak

15 Eylül 2017 16:42

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Brom Albion'ın deneyimli orta sahası Gareth Barry, West Ham United maçında forma giymesi hâlinde lig tarihinde en çok maça çıkan isim olan Ryan Giggs'i yakalayacak.

Eurosport'ta yer alan habere göre cumartesi günü West Ham United ile karşılaşacak West Brom Albion'ın 36 yaşındaki futbolcusu, forma şansı bulması hâlinde Premier Lig'de 632'nci kez sahaya çıkacak ve Manchester United efsanesi Ryan Giggs'in rekorunu yakalayacak.

Profesyonel kariyerine Aston Villa'da başlayan ve Birmingham ekibinde 365 maça çıkan Barry, bir şampiyonluk yaşadığı Manchester City'de 132 kez oynadıktan sonra Everton'a transfer olmuş ve Maviler'in formasını 131 kez giymesinin ardından 2017 yazında West Brom Albion'a transfer olmuştu.

İngiltere Milli Takımı formasını 53 kez giyen deneyimli futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullanan menajeri Tony Pulis, ''Gareth'ı her zaman bir oyuncu olarak beğendim ama onunla beraber çalışmadan ne kadar iyi olduğunu anlayamıyorsunuz. Bizim için fantastik bir oyuncu ve saha içindeki önderimiz. Üst seviye bir futbolcu ve çok iyi bir insan olduğu için bu kadar fazla Premier Lig maçına çıktı. Eğer önceki yıllarda oynayacağı kulüplerin taraftarlarıyla konuşursanız, size takım her şeyini verdiğini ve istikrar abidesi olduğunu söyleyeceklerdir'' dedi.

Gareth Barry sezon başında 800 bin sterlin bonservis bedeliyle transfer olduğu West Bromwich Albion'da 3 lig maçına çıktı.

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