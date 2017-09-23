Premier Lig'de 'Manchester'ın günü!

İngiltere Premier Lig'in 6'ncı haftasında Manchester kentinin takımları United ve City, oynadığı maçlardan 3 puanla ayrılan taraflar oldu.
Manchester City, evinde Crystal Palace'ı 5-0'la geçerken, Manchester United da Southampton deplasmanında 1-0 galip gelerek şehrine döndü.
Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren goller Leroy Sane, Raheem Sterling (2), Agüero ve Delph'ten geldi. Kırmızı Şeytanlar'ın tek sayısını Belçikalı golcü Romelu Lukaku kaydetti.
6. haftanın sonunda City, aynı şehrin takımı olduğu Manchester United'ın önünde averaj farkıyla lider konumunu korudu.