Premier Lig'de LGBTİ farkındalığı

Dünyanın en köklü ve prestijli futbol liglerinden biri olan İngiltere Premier Lig’de LGBTİ haklarına farkındalık yaratmak için kampanya düzenlendi. Kampanyada ‘’Bu Herkesin Oyunu’’ sloganı kullanıldı.

KaosGL'den Ali Safa Korkut'un haberine göre, geçen hafta sonu oynanan maçlarda “Stonewall Rainbow Laces (Stonewall Gökkuşağı Bağcıkları)” kampanyası kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında futbolcular gökkuşağı renklerinden oluşan ayakkabı bağcıkları ve yine aynı renklerden oluşan kaptanlık pazı bantları kullandı. Kulüpler de maç önü seremonilerinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek LGBTİ bireylere karşı farkındalık oluşmasını sağlayacak mesajlar verdi.

Birleşik Krallık’ın önde gelen LGBTİ+ vakıflarından Stonewall, geçtiğimiz hafta içerisinde resmi sitesinden yayınladığı bir metinle farkındalık yaratmak amacıyla “Stonewall Gökkuşağı Bağcıkları” isimli bir kampanya yürüttüklerini belirterek İngiltere’deki sporcu ve çeşitli spor federasyonlarına bu kampanyaya destek vermeleri çağrısında bulundu.

Stonewall, aynı kampanyayı 2017 yılında da gerçekleştirmiş ve çeşitli spor federasyonlarının yanı sıra kulüpler ve futbolcular da bu etkinliğe destek vermişti.

“Premier Lig futbolu, her yerde herkes içindir. Kulüplerimiz de sporda eşitliği ve çeşitliliği destekliyor”

Stonewall’ın bu çağrısına ilk destek, dünyanın en prestijli liglerinden biri olarak görülen İngiltere Premier Lig’den geldi. İngiltere Premier Lig Yönetim Kurulu başkanı Richard Scudamore Premier Lig resmi sitesine yaptığı açıklamada, futbolun ruhunu ve enerjisini sahada iyi bir güç olarak kullanmak için yapabilecekleri daha fazla şey olduğunu bildiklerini ve bu yüzden Premier Lig olarak Stonewall’un 'Gökkuşağı Bağcıkları' kampanyasını desteklemeye karar verdiklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“Premier Lig futbolu, her yerde herkes içindir. Kulüplerimiz de sporda eşitliği ve çeşitliliği destekliyor. Bu hafta sonu oynanacak tüm maçlarda ve dijital ve sosyal medya kanallarımızda ‘Gökkuşağı Bağcıkları’ kampanyasını destekleyici içerikler kullanacağız. Kulüpler de maçlar sırasında kendi düzenleyeceği etkinliklerle bunu daha da ileri götürebilecekler.”

Yeşil sahalarda gökkuşağı

Scudamore’un bu açıklamasından sonra Premier Lig’in köklü kulüpleri de resmi sitelerinden yaptıkları açıklamalarda bu kararı desteklediklerini belirtti ve bu doğrultuda ligin 14. haftasında oynanan maçlarda kulüpler ve futbolcular, kullandıkları maç ürünlerinde LGBT+ hareketinin simgesi olan gökkuşağı renklerine yer verdi.

Futbolcular etkinliğe, kampanyaya ismini de veren gökkuşağı renklerinden oluşan ayakkabı bağcıkları ve kaptanlık pazı bantları kullanarak destek verirken kulüpler de maç öncesi çeşitli etkinlikler düzenledi ve stadyum içerisindeki reklam panolarından LGBT+ bireylere karşı farkındalık içeren mesajlar yayınladı. Ayrıca spor kulüpleri, kampanya dahilinde, sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak kullandıkları kulüp logolarına gökkuşağı renkleri ekledi. Hakemlerin de kayıp zaman işareti gösterilen tabelalara ve formalarına gökkuşağı renklerini ekleyerek destek verdiği etkinlikte teknik direktörler de yakalarına kampanyayı destekleyici rozetler iliştirdi.

Etkinlikler, ligin 15. haftasında (4-5 Aralık tarihleri arasında) oynanacak maçlarda da devam edecek.