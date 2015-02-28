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Premier Lig'de skandal karar

İngiltere Premier Lig'inde oynanan Manchester United - Sunderland maçında hakem, yanlışlıkla penaltıyı yaptıran oyuncu yerine takım arkadaşını oyundan attı

28 Şubat 2015 22:34

Old Trafford'da Sunderland karşısında oldukça zorlanan Manchester United'da ikinci yarının hemen başında oyuna giren Falcao, maçın 64. dakikasında John O'Shea tarafından düşürüldü ve hakem penaltı kararı verdi.

Hakem yanlış futbolcuyu oyundan attı

Buraya kadar her şey normal bir şekilde devam ederken çıkan kırmızı kart büyük bir skandala yol açtı.

Falcao'yu düşürüp penaltıya sebebiyet veren John O'Shea yerine Wes Brown'ın kırmızı kart ile oyun dışında kalması bir anlık karışıklığa yol açtı. Bu durum karşısında hakeme Roger East'e faulu kendisinin yaptığını söyleyip itiraz eden O'Shea, tüm itirazlarına rağmen oyundan atılmadı ve ilginç bir tablo ortaya çıktı. Karar sonrası tecrübeli futbolcu kaptanlık pazubandını çıkartması da dikkat çekti.

 

M. United 2-0 kazandı

Bu kırmızı kartından ardından Sunderland 10 kişi kaldı. Kazanılan penaltı sonucu topun başına geçen kaptan Wayne Rooney takımını 1-0 öne geçiren gole imzasını attı. Karşılaşma ise ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

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