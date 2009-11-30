Premier Lig'de Chelsea liderliğini sürdürdü

İngiltere Premier Lig'de, 14. haftanın en önemli maçında Chelsea deplasmanda Arsenal'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Arsenal karşısında 41. dakikada Drogba ile öne geçen mavi-beyazlılar, Vermaelan'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Chelsea, ligin en çok gol atan takımı olma özelliğini taşıyan rakibini 86. dakikada Drogba'nın golüyle 3-0 yenmeyi başardı ve puanını 36'ya yükseltti.

Sezona iyi başlayan ancak İtalya ile yapılan milli maçta sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin yokluğunu hisseden evsahibi Arsenal, aldığı bu yenilgiyle 25 puanda kalırken, puan cetvelinde ise 4. sırada bulunuyor. Ligde sahasında yaptığı son 6 maçı kazanan Arsenal, Premier Lig'de sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun ikinci yarısında Chelsea'ye karşı almıştı. Chelsea, bu maçta attığı 3 golle rakibinin ligdeki en çok gol atan takım unvanına da ortak oldu.

Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda Çarşamba günü sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Manchester United, 3 penaltı kararının verildiği Portsmouth deplasmanından 4-1'lik galibiyetle döndü. Genç yıldız Rooney'in 3 kez fileleri havalandırdığı karşılaşmada Manchester United'ın son golünü Giggs atarken, Portsmouth'un golünü ise penaltıdan Boateng kaydetti. Ligde ikinci sıradaki ''Kırmızı Şeytanlar'', bu galibiyetle puanını 31'e çıkarırken, son sıradaki Portsmouth ise 7 puanda kaldı.

Son haftalarda Fulham, Birmingham ve Manchester City karşılaşmalarında puan kaybeden ve zirveden uzaklaşan Liverpool ise Everton deplasmanından 3 puan almayı başardı. 12. dakikada Yobo'nun kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Liverpool, 81. dakikada Kuyt'ın golüyle mücadeleyi 2-0 kazandı. Liverpool 23 puana yükselirken, Everton'ın ise 15 puana sahip.

-TUNCAY ŞANLI YİNE SAHADA AZ KALDI-

Premier Lig'de geçen yıl Middlesbrough'da oynayan ve bu sezon Stoke City'ye transfer olan milli futbolcu Tuncay Şanlı, bu hafta da takımında fazla forma şansı bulamadı.

Teknik direktör Tony Pulis, deplasmanda Blackburn Rovers ile oynanan maçta Tuncay Şanlı'yı 83. dakikada oyuna aldı. 12. haftada oynanan Hull City maçında milli futbolcu 81. dakikada oyuna girmiş ancak 88. dakikada oyundan alınınca büyük tepki göstermişti. Sinirlenerek soyunma odasına giden Tuncay'dan kulüp yönetimi özür dilemişti.

Geçen hafta da Portsmouth ile yapılan maçta Tuncay Şanlı, 84. dakikada Fuller'in yerine oyuna alınmıştı.

Blackburn Rovers ile golsüz berabere kalan Stoke City, 20 puanla 9. sırada yer alıyor.

-DROGBA VE DEFOE GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE-

İngiltere Premier Lig'de Chelsea'li futbolcu Didier Drogba ile Tottenham Hotspur'dan Jermain Defoe, 11 golle krallık yarışında ilk sırada bulunuyorlar.

Bu iki futbolcuyu 10 golle Fernando Torres (Liverpool) ve Wayne Rooney (Manchester United), 9 golle Darren Bent (Sunderland), 8 golle Louis Saha (Everton), 7 golle de Carlton Cole (West Ham United), Robin van Persie (Arsenal) ve Gabriel Agbonlahor (Aston Villa) izliyor.

Premier Lig'de bu haftaki maçlarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Arsenal-Chelsea............................: 0-3

Everton-Liverpool..........................: 0-2

Wolverhampton Wanderers-Birmingham City....: 0-1

Aston Villa-Tottenham Hotspur..............: 1-1

Blackburn Rovers-Stoke City................: 0-0

Fulham-Bolton Wanderers....................: 1-1

Manchester City-Hull City..................: 1-1

Portsmouth-Manchester United...............: 1-4

West Ham United-Burnley....................: 5-3

Wigan Athletic-Sunderland..................: 1-0

-PUAN DURUMU-

TAKIMLAR O G B M A Y P

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1 Chelsea 14 12 0 2 36 8 36

2 Manchester United 14 10 1 3 30 13 31

3 Tottenham Hotspur 14 8 2 4 33 19 26

4 Arsenal 13 8 1 4 36 18 25

5 Liverpool 14 7 2 5 31 20 23

6 Aston Villa 14 6 5 3 22 14 23

7 Manchester City 13 5 7 1 24 17 22

8 Sunderland 14 6 2 6 21 20 20

9 Stoke City 14 5 5 4 13 15 20

10 Fulham 14 5 4 5 18 16 19

11 Birmingham City 14 5 3 6 12 14 18

12 Burnley 14 5 2 7 19 31 17

13 Blackburn Rovers 14 5 2 7 16 28 17

14 Wigan Athletic 14 5 2 7 15 31 17

15 Hull City 15 4 4 7 17 31 16

16 Everton 14 4 3 7 17 25 15

17 West Ham United 14 3 5 6 24 26 14

18 Bolton Wanderers 13 3 3 7 16 27 12

19 Wolverhampton Wanderers 14 2 4 8 12 27 10

20 Portsmouth 14 2 1 11 11 23 7