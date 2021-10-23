Premier Lig yıldızına saldırı; evini palalarla bastılar!

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İngiltere Premier Lig'de forma giyen bir yıldızın elinde palalar olan maskeli bir çete tarafından evinde saldırıya uğradığı ve eşiyle birlikte ellerinin bağlandığı belirtildi.

The Sun'ın aktardığına göre ismi paylaşılmayan futbolcu, saldırganlar tarafından 1.5 milyon sterlin değerindeki evinin içinde sürüklendi.

Palalı çetenin eve futbolcunun milli takımda olduğunu düşünerek milli ara sırasında girdiği, ancak futbolcunun evine takımdan erken gönderildiği belirtildi.

4 kişinin camı kırıp eve girdiği sırada futbolcunun televizyon izlediği, eşinin ise duş aldığı ifade edildi.

The Sun'a konuşan kaynak, "Bu herkesin kabusudur. Cesur davrandı ve elinden geleni yaptı, ancak saldırganlar sayıca fazla ve agresifti" dedi.

Kaynak, "O sahanın dışında oldukça düşük profilli bir yaşam sürüyor, hedef alındığına çok şaşırdı. Zenginliğini sergileyen şeyler yapmıyor ve oldukça normal bir hayat yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Evden mücevher ve başka eşyaların çalındığı ifade edildi.