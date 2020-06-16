Premier Lig yarın başlıyor; işte pandemi sonrası ilk hafta maçları

Yeni tip Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Premier Lig, 2019-2020 sezonunu tamamlamak için 17 Haziran günü oynanacak Sheffield United ile Aston Villa karşılaşmasıyla başlayacak.

Dünyanın en çok izlenen futbol ligi İngiltere Premier Ligi'nde ara verilen sezonun ilk karşılaşması 17 Haziran saat 20.00'de Sheffield United ile Aston Villa arasında oynanacak. Bu karşılaşmanın hemen ardından Manchester City ile Arsenal 22.15'de karşı karşıya gelecek.



Her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulaması üzerinden sporseverlerle buluşacak.

Liverpool şampiyonluğu bekliyor

İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool 82 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Manchester City'nin 57 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin 1 puan gerisinde kalarak ligi ikinci sırada bitiren Liverpool, 2019/20 sezonunun geride kalan üç haftasında iki galibiyet daha alması durumunda Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna imza atacak.



Şampiyonluk için gün sayan Liverpool'un bu sezon oynadığı 29 maçta 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Liverpool, 3 aylık aranın ardından ilk karşılaşmasını 21 Haziran Pazar günü saat 21.00'de deplasmanda Everton ile yapmaya hazırlanıyor.

Premier Lig'de ilk hafta maçları

17 Haziran Çarşamba

20.00 Aston Villa-Sheffield United

22.15 Manchester City-Arsenal

19 Haziran Cuma

20.00 Norwich City-Southampton

22.15 Tottenham-Manchester United

20 Haziran Cumartesi

14.30 Watford-Leicester City

17.00 Brighton-Arsenal

19.30 West Ham United-Wolverhampton

21.45 Bournemouth-Crystal Palace

21 Haziran Pazar

15.00 Newcastle United-Sheffield United

18.15 Aston Villa-Chelsea

21.00 Everton-Liverpool

22 Haziran Pazartesi

22.00 Manchester City-Burnley.