Premier Lig kulüpleri istiyor ama...



Fenerbahçe ile bağlarını koparan Stephen Appiah, yeni bir kulüp bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Ganalı futbolcu İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, Premier Lig kulüplerinden teklifler aldığını ancak ekonomik olarak anlaşamadıklarını söyledi.



3 sezon Fenerbahçe forması giyen, daha sonra geçirdiği sakatlık sonrası anlaşmazlık yaşadığı sarı-lacivertli kulüple bağlarını koparan Ganalı futbolcu Stephen Appiah, 8 aylık tedavi sürecinin ardından futbola dönme hazırlıkları yapıyor.



Futbol hayatına Premier Lig'de devam etmek isteyen Ganalı futbolcu, buna karşın 'Ada' kulüplerinden henüz beklediği teklifi alabilmiş değil.



Daha önce Arsenal ve West Ham United ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç alamayan Appiah, son olarak kendisiyle ilgilenen Blackburn Rovers'la da anlaşma sağlayamadı.



Appiah'ın haftalık 60 bin sterlin civarında bir ücret istediği, buna karşın Premier Lig kulüplerinin bu miktarı yüksek bulduğu belirtiliyor.



Tam olarak sağlığına kavuşmasına rağmen kulüp bulamamaktan şikayetçi olan Appiah, Alman kulüpleriyle de maddi konularda çok farklı noktalarda olduklarını söyledi.



Ganalı futbolcu, "Çalışmalarımı ciddi şekilde sürdürüyorum. Fiziksel olarak eksiğim yok. Kendimi formda tutuyorum ve sahaya çıkmak için hazırım. Yakın zamanda yeni bir kulüp bulacağıma eminim" diye konuştu.

