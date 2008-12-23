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Spor

Premier Lig (İngiltere)

23 Aralık 2008 02:00



Geçtiğimiz hafta Manchester City'i evinde 1-0 yenmeyi başaran Everton, bu kez de şampiyonluğun en önemli adaylarından Chelsea'ye diş geçirdi ve golsüz biten karşılaşma sonunda Londra'nın şampiyonluk adayı Chelsea haftayı boynu bükük kapattı.

Arsenal deplasmanından bir puan çıkartabilen Liverpool ise Chelsea'nin üzerinde liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Manchester United ise iki maçı eksik ve şu an için yarışın biraz dışında, 4. sırada kendisine yer bulabilmiş durumda. Ligin sürpriz çıkışını Aston Villa yaptı ve şu an onlar da 3. sırada yer alıyorlar...





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