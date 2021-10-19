Premier Lig'in en çok kazananı Salah olacak!

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, yeni sözleşmeye imzasını atıyor. Salah, haftalık 567 bin euro kazanan Cristiano Ronaldo'yu gölgede bırakmaya hazırlanıyor. Mısırlı yıldızın yeni ücreti 592 bin euro olacak.



29 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş talebi nedeniyle iki taraf henüz yeni bir anlaşma üzerinde anlaşmaya varamadı.



Ancak Liverpool yönetiminin Salah için kesenin ağzını açacağı ve 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Mısırlı yıldıza yeni bir sözleşme sunacağı öğrenildi.

The Sun'ın aktardığı bilgiye göre; Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo haftalık 480 bin Sterlin (567 bin euro) ile Premier Lig'in en çok kazanan ismi konumunda.

Mohamed Salah'ın yeni kazancının 592 bin euro olacağı konuşuluyor. Bu sözleşmenin uygulamaya geçmesi halinde Mohamed Salah, Ronaldo'dan daha fazla kazanacak.