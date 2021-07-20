Premier Lig futbolcusu, çocuk istismarı iddiasıyla tutuklandı

İngiltere Premier Ligi'nde kimliği belirlenemeyen bir oyuncunun, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle kulübü tarafından açığa alındığı ifade edildi.

İngiliz basınından Daily Mirror'ın haberine göre, bir Premier Lig oyuncusu çocuklara yönelik cinsel istismar şüphesiyle tutuklandı.

Yasal gerekçelerle kimliği belirlenemeyen oyuncu, polis iddiaları araştırırken kulübü tarafından açığa alındı.

Geçen cuma günü, Manchester polisi tarafından kefaletle serbest bırakılmadan önce futbolcu tutuklandı. Oyuncunun evine, bu ayın başlarından itibaren, polisin delil aramak için baskın düzenlediği bildirildi.

Everton kulübü yaptığı açıklamada, polis soruşturmasındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığını doğruladı ve yetkilileri soruşturmalarla desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Futbolcu, daha sonra soruşturma sonuçlanana kadar kefaletle serbest bırakıldı.