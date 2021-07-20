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Dünya
BBC Türkçe

Premier Lig futbolcusu, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı, sorgusu sonrası şartlı tahliye edildi

20 Temmuz 2021 15:58

İngiltere Premier Ligi'nde top koşturan bir futbolcu, bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

Yasal nedenlerle adı açıklanmayan 31 yaşındaki futbolcu, Cuma günü Manchester Polisi tarafından gözaltına alınıp sorgulandı.

Oyuncunun top koşturduğu kulüp yazılı açıklamada, söz konusu futbolcunun kadro dışı bırakıldığı belirtilirken "yetkili makamların soruşturmalarına destek olmaya devam edildiği ve başka bir açıklama yapılmayacağı" vurgulandı.

Soruşturma devam ederken, futbolcunun şartlı tahliye edildiği bildirildi.

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