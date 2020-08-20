Premier Lig fikstürü belli oldu; işte ilk hafta maçları

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta maçları 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, 38 haftalık maraton ise 23 Mayıs 2021'de sona erecek.
Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, ilk hafta maçında evinde Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United ile karşı karşıya gelecek.
Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Manchester City'nin Aston Villa ile olan ilk hafta maçı, Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Ağustos'ta oynadığı çeyrek final karşılaşmasından dolayı sonra yapılacak.
16 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı oynayan Manchester United'ın Burnley ile yapacağı karşılaşma, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.
Takımların son karşılaşmalarının üzerinden 30 gün geçmesi beklenecek.
Premier Lig'de ilk hafta programı
Crystal Palace - Southampton
Fulham - Arsenal
Liverpool - Leeds United
Tottenham - Everton
West Bromwich Albion - Leicester City
West Ham United - Newcastle United
Brighton & Hove Albion - Chelsea
Sheffield United - Wolverhampton
Burnley - Manchester United (Ertelendi)
Manchester City - Aston Villa (Ertelendi).