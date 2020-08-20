Premier Lig fikstürü belli oldu; işte ilk hafta maçları

İngiltere Premier Lig'de ilk hafta maçları 12-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek, 38 haftalık maraton ise 23 Mayıs 2021'de sona erecek.

Alman teknik adam Jürgen Klopp yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Liverpool, ilk hafta maçında evinde Premier Lig'e yeni yükselen Leeds United ile karşı karşıya gelecek.

Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan Manchester City'nin Aston Villa ile olan ilk hafta maçı, Manchester ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 15 Ağustos'ta oynadığı çeyrek final karşılaşmasından dolayı sonra yapılacak.

16 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi yarı final maçı oynayan Manchester United'ın Burnley ile yapacağı karşılaşma, daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacak.

Takımların son karşılaşmalarının üzerinden 30 gün geçmesi beklenecek.

Premier Lig'de ilk hafta programı

Crystal Palace - Southampton

Fulham - Arsenal

Liverpool - Leeds United

Tottenham - Everton

West Bromwich Albion - Leicester City

West Ham United - Newcastle United

Brighton & Hove Albion - Chelsea

Sheffield United - Wolverhampton

Burnley - Manchester United (Ertelendi)

Manchester City - Aston Villa (Ertelendi).