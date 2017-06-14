Premier Lig fikstürü belli oldu

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, ilk hafta maçında sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek. Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, yeni sezonun ilk puan mücadelesinde Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk olacak.

Sezonun ilk derbi maçında Tottenham ile Chelsea arasında oynanacak. Geçen sezonu ilk iki sırada tamamlayan iki başkent temsilcisinin ikinci haftadaki maçına Wembley Stadı ev sahipliği yapacak.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi maç 9 Aralıkta Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool ile Everton yine aynı tarihte karşı karşıya gelecek.

Arsenal ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren Londra derbisi 18 Kasım'da Emirates Stadı'nda oynanacak.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Arsenal - Leicester City

Brighton - Manchester City

Chelsea - Burnley

Crystal Palace - Huddersfield Town

Everton - Stoke City

Manchester United - West Ham United

Newcastle United - Tottenham

Southampton - Swansea City

Watford - Liverpool

West Bromwich Albion - Bournemouth