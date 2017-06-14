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Spor

Premier Lig fikstürü belli oldu

Mourinho ve Guardiola 9 Aralık'ta karşı karşıya gelecek

14 Haziran 2017 15:54

İtalyan teknik adam Antonio Conte yönetiminde geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Chelsea, ilk hafta maçında sahasında Burnley ile karşı karşıya gelecek. Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetimindeki West Ham United, yeni sezonun ilk puan mücadelesinde Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a konuk olacak.

Sezonun ilk derbi maçında Tottenham ile Chelsea arasında oynanacak. Geçen sezonu ilk iki sırada tamamlayan iki başkent temsilcisinin ikinci haftadaki maçına Wembley Stadı ev sahipliği yapacak.

Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City ile Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United arasındaki derbi maç 9 Aralıkta Old Trafford Stadı'nda oynanacak. Merseyside derbisinde ise Liverpool ile Everton yine aynı tarihte karşı karşıya gelecek.

Arsenal ile Tottenham'ı karşı karşıya getiren Londra derbisi 18 Kasım'da Emirates Stadı'nda oynanacak.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

Arsenal - Leicester City
Brighton - Manchester City
Chelsea - Burnley
Crystal Palace - Huddersfield Town
Everton - Stoke City
Manchester United - West Ham United
Newcastle United - Tottenham
Southampton - Swansea City
Watford - Liverpool
West Bromwich Albion - Bournemouth

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