Premier Lig ekipleri, Vincent Aboubakar'ın peşinde

Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda gösterdiği performansın ardından Premier Lig'de West Ham, Leicester City ve Newcastle United tarafından transfer edilmek isteniyor.

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan Vincent Aboubakar'ın 2021 Afrika Uluslar Kupası performansı, birçok takımı harekete geçirdi.

Premier Lig'den ciddi talipleri olduğu belirtilen Kamerunlu oyuncu için son olarak Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın da devrede olduğu aktarıldı.

Avrupa'da Valenciennes, Lorient, Porto ve Beşiktaş formaları giyen Aboubakar'ın ise Premier Lig hayalinin olduğu ve Ada'ya gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Golcü oyuncu daha önce Marca'ya verdiği demeçte, Premier Lig'de bir deneyim yaşamak istediğini belirtmişti.

Kick442'nin haberine göre, Vincent Aboubakar ile Premier Lig'den 3 kulüp ilgileniyor. Bunlar West Ham United, Newcastle United ve Leicester City.

Beşiktaş'ta 35 gol kaydetti

Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası kazanan Vincent Aboubakar, futbola ülkesinin Cotonsport takımında başladı. Aboubakar, Valenciennes FC, FC Lorient, FC Porto ve Beşiktaş'ın ardından Al-Nassr FC ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş kariyer boyunca 67 karşılaşmada forma giyen Aboubakar, bu maçlarda 35 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun, ev sahibi olduğu turnuvayı üçüncü olarak tamamlarken Vincent Aboubakar, 8 golle gol krallığı yarışında zirvede yer almayı başardı.