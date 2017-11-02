Premier Lig ekipleri Cenk'i gözetlemeye devam ediyor, şimdi de Newcastle İstanbul'a geldi

Premier Lig ekipleri Cenk\'i gözetlemeye devam ediyor

NEWCASTLE CENK\'E GELDİ

İstanbul (DHA)

Beşiktaş\'ta Şampiyonlar Ligi\'nde attığı gollerle Avrupa\'nın dikkatini çeken Cenk Tosun\'a İngiltere\'den bir talip daha çıktı.

Premier Lig\'in köklü takımlarından Newcastle United\'in de Cenk\'i bir süredir izlediği, son olarak da önceki akşam oynanan Monaco maçına bir temsilcisini yolladığı öğrenidi.

Golcü futbolcunun menajerine de ulaşan İngiliz yöneticilerin golcü futbolcunun durumunu sordukları ve teklif yapmayı planladıklarını ilettikleri ifade edildi.

Temsilcinin Cenk ile ilgili olumlu görüş bildirdiği, ligin devre arasında da resmi teklifin yapılacağı ileri sürüldü.

Cenk\'i yine Premier Lig\'nden Crystal Palace\'ın da istediği belirtiliyordu.

TOLGAY\'A DA TAM NOT

Newcastle United\'ın temsilcilerinin Cenk\'i izlemek için geldikleri maçta Tolgay Arslan\'ı da beğendikleri ortaya çıktı.

İngiltere\'ye dönüşlerinde kulüp yönetimiyle görüşecek olan temsilcilerin Tolgay\'ın transferini de gündeme getirecekleri bildirildi.

HEDEF 6 MİLYON EURO

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi\'nde Monaco ile berabere kalırken, kasasına 500 bin euro daha koydu. Siyah-Beyazlıların böylece Şampiyonlar Ligi\'nden bu sezon elde ettikleri gelir 40 milyon euroya yaklaştı.

Beşiktaş, gruptan çıkması halinde son 16\'ya kalacağı için UEFA\'dan 6 milyon euro daha alacak.

GÜNEŞ: \"DAHA GRUPTAN ÇIKMADIK\"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Monaco maçından sonra futbolcularına bir konuşma yaptı.

Güneş, \"Mücadeleniz nedeniyle hepinize teşekkür ederim. Yalnız şunu bilin ki daha gruptan çıkmadık. Bundan sonraki iki maçımız da çok önemli. Artık Türkiye bizden büyük başarılar bekliyor. Çünkü çıtayı yükselttik. Ona göre mücadele etmeliyiz. Ligi de ihmal etmemeliyiz. Çünkü ligi bırakırsak seneye bu şampiyonada olmayız. Şampiyonlar Ligi müziğini dinliyorsunuz. Maçlardan önce hepimizin göğsü kabarıyor. Bu müziği dinlemeye devam etmek istiyorsak ona göre mücadele etmeliyiz. Hem Avrupa\'da, hem de ligde dikkatli olmalıyız\" dedi.

