Premier Lig'den Koronavirüs önlemi: El sıkışmak yok

İngiltere Premier Lig yönetimi, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bu hafta sonu oynanacak olan maçlarda bazı önlemler alırken, el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği açıklandı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, bu hafta sonu Premier Lig'de oynanacak müsabakalarda maç yetkilileri, oyuncular ve teknik heyetler arasında el sıkışma seremonisinin gerçekleştirilmeyeceği belirtildi.

Açıklamanın devamında, Koronavirüs'ün el sıkışma nedeniyle başka bir insana geçebileceği ve bunun büyük bir tehlike olduğu vurgulandı.

Klopp'ten Koronavirüs yorumu

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, basın toplantısında Koronavirüs ile ilgili ısrarla kendisine yöneltilen sorulara tepki gösterirken, "Bu hayatta sevmediğim şeylerden biri, ciddi bir şey için futbol menajerinin fikrine önem verilmesi" demişti.

Klopp, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu hayatta sevmediğim şeylerden biri, ciddi bir şey için futbol menajerinin fikrine önem verilmesi. Bunu anlamıyorum. Ünlü insanların virüs ile ilgili ne dediği önemsiz, benim gibi bu konuda bilgisiz insanların ne dediği önemsiz. Bu işin uzmanları, insanlara 'şunu yapın, şunu yapmayın' diyecekler ve her şey iyi ya da kötü olacak. Teknik direktörler bunu diyemem. Ben politikadan, Koronavirüs'ten anlamam. Neden bana soruyorsunuz ki ? Ben beyzbol şapkası takan, kötü traşlı bir adamım."