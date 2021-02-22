Premier Lig'de taraftarlar statlara geri dönüyor

İngiltere'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine karşı normalleşme adımları açıklanırken, Premier Lig'de taraftarların ligin final haftasında statlara geri dönebileceği ancak FA Cup finalinin seyircisiz geçeceği açıklandı.

Ülkesinin dört aşamadan oluşan normalleşme yol haritasını açıklayan Başbakan Boris Johnson, İngiltere hükümetinin Premier Lig taraftarları için belirlediği statlara geri dönüş tarihini de duyurdu. Taraftarlar Premier Lig'in final haftasında statlara dönebilecekler.

17 Mayıs'tan itibaren, 16 binin üzerinde kapasitesi olan bir statta 10 bine kadar taraftarın yer almasına izin verilecek. Daha küçük kapasiteli statlar 4 bin seyirciyi kabul edebilecek.

Daily Mail'de yer alan habere göre; tedbirlere sıkı uyulması halinde 21 Haziran'da statlar taraftarlara tamamen açılacak. 15 Mayıs'ta oynanacak FA Cup finalinde bu kural geçerli olmayacak.