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Spor

Premier Lig'de sezon sona erdi: United ve Chelsea Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini bitime 7 hafta kala bitirmişti

26 Temmuz 2020 21:08

2019-20 Premier Lig sezonu sona erdi. 30 yıldır Premier Lig'de şampiyonluğa hasret olan Liverpool, bitime 7 hafta kala mutlu sona ulaşan taraf oldu. 

Premier Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

  • Burnley 1 - 2 Brighton & Hove Albion
  • Everton 1 - 3 Bournemouth
  • Newcastle United 1 - 3 Liverpool
  • Leicester City 0 - 2 Manchester United
  • Southampton 3 - 1 Sheffield United
  • West Ham United 1 - 1 Aston Villa
  • Chelsea 2 - 0 Wolverhampton
  • Crystal Palace 1 - 1 Tottenham
  • Arsenal 3 - 2 Watford
  • Manchester City 5 - 0 Norwich City

Avrupa kupalarına hangi takımlar gidecek?

Şampiyon Liverpool, Newcastle United zaferiyle sezonu kapatırken ligi 99 puanla tamamladı. İkinci sıradaki Manchester City ise 81 puanla ligi bitirdi. 

Deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup eden Manchester United 66 puana ulaştı ve sezonu 3. sırada tamamladı. Sahasında Wolverhampton'ı 2-0'lık skorla geçen Chelsea ise ligi 4. sırada bitirdi.

Böylece ligin ilk 4 sırasındaki Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmiş oldu.

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