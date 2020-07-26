Premier Lig'de sezon sona erdi: United ve Chelsea Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

2019-20 Premier Lig sezonu sona erdi. 30 yıldır Premier Lig'de şampiyonluğa hasret olan Liverpool, bitime 7 hafta kala mutlu sona ulaşan taraf oldu.
Premier Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:
- Burnley 1 - 2 Brighton & Hove Albion
- Everton 1 - 3 Bournemouth
- Newcastle United 1 - 3 Liverpool
- Leicester City 0 - 2 Manchester United
- Southampton 3 - 1 Sheffield United
- West Ham United 1 - 1 Aston Villa
- Chelsea 2 - 0 Wolverhampton
- Crystal Palace 1 - 1 Tottenham
- Arsenal 3 - 2 Watford
- Manchester City 5 - 0 Norwich City
Avrupa kupalarına hangi takımlar gidecek?
Şampiyon Liverpool, Newcastle United zaferiyle sezonu kapatırken ligi 99 puanla tamamladı. İkinci sıradaki Manchester City ise 81 puanla ligi bitirdi.
Deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup eden Manchester United 66 puana ulaştı ve sezonu 3. sırada tamamladı. Sahasında Wolverhampton'ı 2-0'lık skorla geçen Chelsea ise ligi 4. sırada bitirdi.
Böylece ligin ilk 4 sırasındaki Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmiş oldu.