Premier Lig'de sezon sona erdi: United ve Chelsea Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

2019-20 Premier Lig sezonu sona erdi. 30 yıldır Premier Lig'de şampiyonluğa hasret olan Liverpool, bitime 7 hafta kala mutlu sona ulaşan taraf oldu.

Premier Lig'de sezonun son haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

Burnley 1 - 2 Brighton & Hove Albion

Brighton & Hove Albion Everton 1 - 3 Bournemouth

Bournemouth Newcastle United 1 - 3 Liverpool

Liverpool Leicester City 0 - 2 Manchester United

Manchester United Southampton 3 - 1 Sheffield United

Sheffield United West Ham United 1 - 1 Aston Villa

Aston Villa Chelsea 2 - 0 Wolverhampton

Wolverhampton Crystal Palace 1 - 1 Tottenham

Tottenham Arsenal 3 - 2 Watford

Watford Manchester City 5 - 0 Norwich City

Avrupa kupalarına hangi takımlar gidecek?

Şampiyon Liverpool, Newcastle United zaferiyle sezonu kapatırken ligi 99 puanla tamamladı. İkinci sıradaki Manchester City ise 81 puanla ligi bitirdi.

Deplasmanda Leicester City'yi 2-0 mağlup eden Manchester United 66 puana ulaştı ve sezonu 3. sırada tamamladı. Sahasında Wolverhampton'ı 2-0'lık skorla geçen Chelsea ise ligi 4. sırada bitirdi.

Böylece ligin ilk 4 sırasındaki Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Chelsea, 2020-21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde etmiş oldu.