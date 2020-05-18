Premier Lig'de antrenmanlar başlıyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ara verilen Premier Lig için futbola dönüşün ilk aşaması belirlendi. Kulüplerin yaptığı toplantıda oy birliği ile yarından itibaren antrenmanlara dönme kararı alındı.

Bugün Premier Lig kulüplerinin video konferans aracılığıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan resmi açıklamada yarından itibaren küçük gruplar halinde idmanlara başlanacağı duyuruldu.

Antrenmana Dönüş Protokolü'nün Birinci Adımı olarak takımlar antrenmanlarını sosyal mesafe kurallarına uyarak yapacak. Şu an için temasa izin verilmiyor.

Bu ilk aşamaya oyuncular, teknik direktörler, Premier Lig kulüp doktorları, bağımsız uzmanlar ve İngiltere Hükümeti ile istişare edilerek karar verildiği belirtildi.

En üst düzey sağlık protokollerinin uygulanacağı ve herkesin mümkün olan en güvenli ortamda antrenman yapmasının sağlanacağı vurgulandı.