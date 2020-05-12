Premier Lig'de antrenman koşulları belli oldu; ikili mücadele yasaklanıyor

İngiltere'de Premier Lig takımlarının pazartesi günü yapmaya başlaması beklenen antrenmanlarla ilgili koşullar belli oldu.

BBC'nin ele geçirdiği ve Premier Lig oyuncuları ile teknik direktörlerine gönderilen resmi protokolde, antrenmanlarda sosyal mesafe kurallarının "katı bir şekilde uygulanması" gerektiği belirtiliyor.

Protokollere göre, ikili mücadelenin yasaklanması, sahaların her gün dezenfekte edilmesi ve en fazla beş futbolcunun bir arada olması öngörülüyor.

Ayrıca futbolculara hafta iki test yapılması, oyuncuların her gün sağlık durumlarına ilişkin anket doldurması ve ateşlerinin ölçülmesi de gerekiyor.

İngiltere'de Premier Lig'in ne zaman başlatılacağına ilişkin kulüplerin de katıldığı görüşmeler devam ediyor. Liglerin başlatılmasıyla ilgili kesin bir karar olmamakla birlikte, maçların 12 Haziran'da oynanmaya başlaması üzerinde durulan seçenek olarak beliriyor.