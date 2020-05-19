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Spor

Premier Lig'de 6 yeni vaka çıktı

19 Mayıs 2020 18:13

Premier Lig'de 748 kişiye yapılan Koronavirüs testlerinin ardından 3 kulüpte 6 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. 

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