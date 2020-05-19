Premier Lig'de 6 yeni vaka çıktı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="flex-xs-order">\n<p data-flex-order="1">Premier Lig'de 748 kişiye yapılan Koronavirüs testlerinin ardından 3 kulüpte 6 pozitif vakaya rastlandığı açıklandı. </p>\n<div class="detail-tools flex-start" data-flex-order="0">\n<p class="item hidden-xs hidden-sm">Premier League, oyuncular ve kulüp çalışanlarına yapılan 748 testte, 6 Koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı. Bu vakaların 3 farklı kulüpte bulunduğu ifade edildi.</p>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>