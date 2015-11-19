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Spor

Premier Lig CEO'su: Eşcinsel futbolcular kimliklerini rahatça söylemeliler

"Bunu yaptıklarında çok büyük bir saygıyla karşılanacaklar, eminim"

19 Kasım 2015 15:27

İngiltere Premier Lig'in CEO'su Richard Scudamero ligde gay futbolcuların olduğunu ve bu oyuncuların kimliğini açıklamaktan çekinmemeleri gerektiğini söyledi.

BBC’nin haberine göre dünyanın en pahalı ligi İngiltere Premier Lig'in CEO'su Richard Scudamore'a ligde gay futbolcu olup, olmadığı soruldu. Scudamore, "Kesinlikli eminim ki var. Olmaması çok garip olurdu." dedi. 

Eşcinsel futbolcuların kim olduğunu bilmediğini söyleyen Scudamero futbolcuların kimliklerini açık bir şekilde yaşamaları gerektiğini söylerken, “Bunu yaptıklarında çok büyük saygıyla karşılanacaklarına eminim. Bence artık onların da bunu açıkça ifade etmeleri için doğru bir zaman” dedi.

 

 

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