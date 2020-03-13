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Spor

İngiltere Premier Lig 4 Nisan'a kadar ertelendi

13 Mart 2020 14:00

İngiltere Premier Lig, yeni tip Koronavidüs (Kovid-19) nedeniyle 4 Nisan tarihine kadar ertelendi.

Dünyayı saran Koronavirüs (Kovid-19) tehdidi nedeniyle birçok önemli lig ve organizasyon ertelendi.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi başta olmak üzere Ligue 1, La Liga, Serie A erteleme kararları alırken Bundesliga'da bugün aldığı kararla gelecek haftadan itibaren maçları askıya aldı.

Çok az sayıda lig seyircisiz oynanma kararı alırken dün gece Premier Lig maçları seyircili oynatma kararını devam ettirmişti. Dün geç saatlerde Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın testinin pozitif çıkması ayrıca bazı takımlarda oyuncularda da virüs çıkması sonucu bugün kurul acil bir toplantı yaptı.

Premier Lig'de maçlar, koronavirüs sebebiyle 4 Nisan'a kadar askıya alındı. Premier Lig dışında İngiltere'de ayrıca bütün amatör ve profesyonel ligler ertelendi.

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