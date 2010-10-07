-PREMIER LEAGUE'İN YARISI YABANCILARIN ELİNDE LONDRA (A.A) - 07.10.2010 - İngiltere Premier League'in köklü kulüplerinden Liverpool uzun pazarlıklar sonucu ABD'li NESV şirketine satılırken, ligdeki takımların yarısının sahibinin yabancı uyruklu olması dikkat çekiyor. 2007 yılından bu yana ABD'li Tom Hicks ve George Gillett tarafından yönetilen ''Kırmızılar'', yönetim kurulunun, ''New England Sports Ventures''ın (NESV) teklifini kabul etmesiyle yeni bir ABD'li patrona kavuşmuş oldu. Dünyanın en fazla ilgi gören liglerinden biri olan Premier League'de sadece Liverpool değil zirve mücadelesi veren Chelsea, Manchester United, Arsenal ve Manchester City gibi takımlar da ABD'li, Rus ve Arap işadamları tarafından yönetiliyor. Chelsea'nin sahibi Rus işadamı Roman Abramovich ile Manchester City'yi satın alan Arap işadamı Şeyh Mansur, kulüpleri için harcadıkları paralar ve yaptıkları transferlerle spor kamuoyunun her zaman gündeminde kalmayı başarıyor. Büyük borç yüküyle mücadele etse de 2006-07, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında şampiyonluğa ulaşan, 2007-08 sezonunda Şampiyonlar Ligi Kupası'nı müzesine götüren Manchester United'ı ABD'li Glazer ailesi yönetirken, başkent Londra'nın takımı Arsenal'ın büyük hissedarları arasında ABD'li Stan Kroenke ile Özbekistan kökenli Rus işadamı Alisher Usmanov bulunuyor. 20 kulübün yer aldığı Premier League'de mücadele eden takımlardan Aston Villa'yı ABD'li Randy Lerner, Birmingham City'yi Hong Konglu Carson Yeung, Blackpool'u Leton Valeri Belokon, geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'nde final oynayan Fulham'ı Mısırlı Muhammed El Fayed, Sunderland'i de ABD'li Ellis Short yönetiyor.