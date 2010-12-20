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PREMIER LEAGUE'E HAVA ENGELİ LONDRA (A.A)

20 Aralık 2010 12:33

-PREMIER LEAGUE'E HAVA ENGELİ LONDRA (A.A) - 20.12.2010 - İngiltere Premier League'in 18. haftasında 7 maç olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenirken, lige 2 maçla devam edildi. Menajer Sam Allardyce ile yollarını ayıran Blackburn Rovers, sahasında ligin son sırasında yer alan West Ham United'ı ağırladı. 51. dakikada Nelsen ile öne geçen evsahibi takım, 78. dakikada Stanislas'ın golüne engel olamadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Ligin diğer maçında ise Bolton Wanderers, Sunderland'e konuk oldu. Evsahibi ekip, 32. dakikada Welbeck'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bildi. Gol krallığı yarışında Manchester Unitedlı Dimitar Berbatov, 11 golle ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu 10 golle Carlos Tevez (Manchester City) ve Andy Carroll (Newcastle United), 8 golle Samir Nasri (Arsenal), Johan Elmander (Bolton Wanderers), Tim Cahil (Everton) ve Kevin Nolan (Newcastle United) izliyor. -19. HAFTA- 26 Aralık Pazar: Fulham-West Ham, Blackburn-Stoke, Blackpool-Liverpool, Bolton-West Bromwich, Everton-Birmingham, Manchester United-Sunderland, Newcastle-Manchester City, Wolverhampton-Wigan, Aston Villa-Tottenham,  27 Aralık Pazar: Arsenal-Chelsea. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR                   O   G   B   M    A   Y     P -------------------------------------------------------- 1 Manchester United       16   9   7   0   36   16    34   2 Arsenal                 17  10   2   5   34   19    32   3 Manchester City         17   9   5   3   24   13    32   4 Chelsea                 17   9   4   4   31   12    31   5 Tottenham               17   7   6   4   25   22    27   6 Sunderland              18   6   9   3   21   18    27   7 Bolton                  18   6   8   4   30   25    26   8 Newcastle               17   6   4   7   27   26    22   9 Liverpool               17   6   4   7   21   22    22   10 Blackpool              16   6   4   6   24   29    22   11 West Bromwich Albion   17   6   4   7   24   29    22   12 Blackburn              18   6   4   8   23   28    22   13 Stoke                  17   6   3   8   21   22    21   14 Aston Villa            17   5   5   7   19   28    20   15 Everton                17   3   9   5   18   20    18   16 Birmingham             17   3   9   5   17   20    18   17 Fulham                 17   2  10   5   16   20    16   18 Wigan                  17   3   7   7   13   28    16   19 Wolverhampton          17   4   3  10   18   30    15   20 West Ham United        18   2   7   9   16   31    13  

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