-PREMIER LEAGUE'E HAVA ENGELİ LONDRA (A.A) - 20.12.2010 - İngiltere Premier League'in 18. haftasında 7 maç olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenirken, lige 2 maçla devam edildi. Menajer Sam Allardyce ile yollarını ayıran Blackburn Rovers, sahasında ligin son sırasında yer alan West Ham United'ı ağırladı. 51. dakikada Nelsen ile öne geçen evsahibi takım, 78. dakikada Stanislas'ın golüne engel olamadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı. Ligin diğer maçında ise Bolton Wanderers, Sunderland'e konuk oldu. Evsahibi ekip, 32. dakikada Welbeck'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmasını bildi. Gol krallığı yarışında Manchester Unitedlı Dimitar Berbatov, 11 golle ilk sırada yer alıyor. Bu futbolcuyu 10 golle Carlos Tevez (Manchester City) ve Andy Carroll (Newcastle United), 8 golle Samir Nasri (Arsenal), Johan Elmander (Bolton Wanderers), Tim Cahil (Everton) ve Kevin Nolan (Newcastle United) izliyor. -19. HAFTA- 26 Aralık Pazar: Fulham-West Ham, Blackburn-Stoke, Blackpool-Liverpool, Bolton-West Bromwich, Everton-Birmingham, Manchester United-Sunderland, Newcastle-Manchester City, Wolverhampton-Wigan, Aston Villa-Tottenham, 27 Aralık Pazar: Arsenal-Chelsea. -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P -------------------------------------------------------- 1 Manchester United 16 9 7 0 36 16 34 2 Arsenal 17 10 2 5 34 19 32 3 Manchester City 17 9 5 3 24 13 32 4 Chelsea 17 9 4 4 31 12 31 5 Tottenham 17 7 6 4 25 22 27 6 Sunderland 18 6 9 3 21 18 27 7 Bolton 18 6 8 4 30 25 26 8 Newcastle 17 6 4 7 27 26 22 9 Liverpool 17 6 4 7 21 22 22 10 Blackpool 16 6 4 6 24 29 22 11 West Bromwich Albion 17 6 4 7 24 29 22 12 Blackburn 18 6 4 8 23 28 22 13 Stoke 17 6 3 8 21 22 21 14 Aston Villa 17 5 5 7 19 28 20 15 Everton 17 3 9 5 18 20 18 16 Birmingham 17 3 9 5 17 20 18 17 Fulham 17 2 10 5 16 20 16 18 Wigan 17 3 7 7 13 28 16 19 Wolverhampton 17 4 3 10 18 30 15 20 West Ham United 18 2 7 9 16 31 13