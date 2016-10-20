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Dünya

Prematüre bebek sosyal medyada fenomen oldu

Fotoğrafta gülümsemesiyle ilgi odağı olan prematüre bebek, 1,7 kilo doğdu

20 Ekim 2016 16:53

Amerikalı Lauren Vinje isimli kadın, Facebook'ta prematüre doğan kızının 5 günlük fotoğrafını paylaştı. 100 binden fazla paylaşılan fotoğraf, "Love What Matters" sayfasında 285 bin beğeni aldı.

Fotoğrafta gülümsemesiyle ilgi odağı olan prematüre bebek, 1,7 kilo doğdu. Yeni doğan bir bebek için ortalama kilo 2,5 kilo ila 5 kilo arasında.

* Yeni doğanlar, normal süre olan 38 ile 42 hafta yerine 37 haftadan önce dünyaya geldiklerinde prematüre olarak değerlendirilirler. Prematüre bebeklerin ağırlığı tam zamanında doğan bebeklere göre çok daha azdır ve organlarının gelişmek için zamanı olmadığı için sağlık sorunları yaşayabilirler.

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prematüre bebeksosyal medyafenomen olduLauren Vinje

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